13 лет назад Севилья во второй раз выиграла Кубок УЕФА, пройдя Шахтер благодаря голу вратаря

Шестнадцатое мая – памятная дата для испанского футбола. В этот день, ровно тринадцать лет назад, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) состоялся чисто испанский финал Кубка УЕФА "Эспаньол" - "Севилья". Андалусийцы выиграли в серии пенальти 3:1 после того, как игровое время закончилось вничью 2:2.

Та кампания памятна и для Украины. В частности, трагедией донецкого "Шахтера". Команда Мирчи Луческу оказалась на пути "Севильи" в 1/8-й финала и имела все шансы на успех. Первый поединок в Испании завершился со счетом 2:2, поэтому перед ответным матчем у "горняков" было стратегическое преимущество в виде голов на выезде. Да и домашняя игра складывалась хорошо. На 49-й минуте Матузалем открыл счет, на 59-й Энцо Мареска сравнял. На 83-й дончане усилиями Элано забили второй, и, казалось бы, проложили себе путь в четвертьфинал. По крайней мере, как минимум один человек был в этом уверен – комментатор матча на телеканале "Украина" Вячеслав Шарафутдинов. После гола Элано он уже отправил "Шахтер" в следующий раунд, но против был вратарь испанцев Андрес Палоп. Именно он на 90+4-й минуте сравнял счет ударом головой, а в овертайме "Севилья" дожала "Шахтер".

Далее андалусийцы прошли "Тоттенхэм" и "Осасуну", а в финале, 16-го мая 2007-го года, разобрались, как уже отмечалось, с "Эспаньолом".

Ту кампанию вспоминает у себя в твиттере и Палоп. Для него это особая дата. Особая вся кампания целиком. А "Севилья" – особенная команда для этого турнира (или этот турнир особенный для "Севильи" – как хотите). Кубок УЕФА / Лигу Европы нервионцы брали пять раз, что является абсолютным рекордом соревнования.