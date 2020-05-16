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13 лет назад Севилья во второй раз выиграла Кубок УЕФА, пройдя Шахтер благодаря голу вратаря
Незабываемый турнир - незабываемый Шарафутдинов
Шестнадцатое мая – памятная дата для испанского футбола. В этот день, ровно тринадцать лет назад, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) состоялся чисто испанский финал Кубка УЕФА "Эспаньол" - "Севилья". Андалусийцы выиграли в серии пенальти 3:1 после того, как игровое время закончилось вничью 2:2.
Та кампания памятна и для Украины. В частности, трагедией донецкого "Шахтера". Команда Мирчи Луческу оказалась на пути "Севильи" в 1/8-й финала и имела все шансы на успех. Первый поединок в Испании завершился со счетом 2:2, поэтому перед ответным матчем у "горняков" было стратегическое преимущество в виде голов на выезде. Да и домашняя игра складывалась хорошо. На 49-й минуте Матузалем открыл счет, на 59-й Энцо Мареска сравнял. На 83-й дончане усилиями Элано забили второй, и, казалось бы, проложили себе путь в четвертьфинал. По крайней мере, как минимум один человек был в этом уверен – комментатор матча на телеканале "Украина" Вячеслав Шарафутдинов. После гола Элано он уже отправил "Шахтер" в следующий раунд, но против был вратарь испанцев Андрес Палоп. Именно он на 90+4-й минуте сравнял счет ударом головой, а в овертайме "Севилья" дожала "Шахтер".
Далее андалусийцы прошли "Тоттенхэм" и "Осасуну", а в финале, 16-го мая 2007-го года, разобрались, как уже отмечалось, с "Эспаньолом".
Ту кампанию вспоминает у себя в твиттере и Палоп. Для него это особая дата. Особая вся кампания целиком. А "Севилья" – особенная команда для этого турнира (или этот турнир особенный для "Севильи" – как хотите). Кубок УЕФА / Лигу Европы нервионцы брали пять раз, что является абсолютным рекордом соревнования.
16 de Mayo. uno de los dias más importantes de mi carrera profesional por la transcendencia final de un trabajo en equipo/individual inolvidable . @UEFAcom_es @EuropaLeague @SevillaFC #Glasgow #hampdempark #final2007 pic.twitter.com/l1L9RyANyp— Andrés Palop (@Palop1) May 16, 2020
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