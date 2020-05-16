19 лет назад состоялся, возможно, самый яркий финал в истории Кубка УЕФА. В нем было девять голов

16-е мая 2001-го года – это дата финала Кубка УЕФА, в котором сошлись "Ливерпуль" и испанский "Алавес". Матч состоялся в Дортмунде на "Вестфаленштадионе" и подарил зрителям целых девять голов. Также это был единственный финал в истории турнира, когда победитель определился по правилу золотого гола.

"Ливерпуль" в том сезоне, кроме Кубка УЕФА, выиграл Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. "Алавес" же добился своего наибольшего достижения в истории – финал еврокубка. В дальнейшем удалось дойти еще до финала Кубка Испании, но произошло это только через шестнадцать лет.

"Алавес" на пути к финалу прошел "Газиантепспор", "Лиллестрем", "Русенборг", "Интер", "Райо Вальекано" и "Кайзерслаутен". "Ливерпуль" одолел сопротивление "Рапида" (Бухарест), "Слована", "Ромы", "Порту" и "Барселоны".

В главном поединке турнира Маркус Баббель открыл счет уже на 6-й минуте. Стивен Джеррард удвоил преимущество, Иван Алонсо один гол отыграл, но еще до перерыва Гарри МакАлистер с пенальти восстановил преимущество англичан в два мяча. Херард Морено в начале второго тайма быстро оформил дубль и вернул интригу, а на 72-й и 88-й минуте соперники еще обменялись голами Робби Фаулера и Йорди Кройфа. 4:4 в основное время, поэтому победитель определялся в овертайме. И здесь несчастье постигло Делфи Гали. На 116-й минуте он срезал мяч в собственные ворота, став автором "золотого автогола" – "Ливерпуль" выиграл свой третий трофей подобного разлива.