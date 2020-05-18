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Футбольный агент о сопернике Шахтера: Вольфсбург нестабилен

Лига Европы
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Показателем будет следующий матч Бундеслиги

Футбольный агент о сопернике Шахтера: Вольфсбург нестабилен
Новина українською

Менеджер Андрей Головаш высказал свое мнение о немецком "Вольфсбурге" - соперника "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы.

"Вольфсбург" нестабилен. И давать ему какую-то однозначную оценку я бы не смог. По подбору игроков это хорошо укомплектованная команда. Она удачно начала этот чемпионат и дольше всех не проигрывала. Но тогда у нее наступил обвал.

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Сейчас они начали выигрывать, забили на последней минуте. Но по первой игре не стоит судить. Следующий матч будет дома с дортмундской "Боруссией". И, я думаю, это будет лакмусовая бумажка, по крайней мере сегодня.

Игра с "Шахтером", насколько понимаю, будет за несколько месяцев. Поэтому в каком состоянии "Вольфсбург" подойдет к матчу - невозможно сказать.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Андрей Головаш Бундеслига
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Источник:
Великий футбол

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