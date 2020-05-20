Назовите состав Шахтера в финале Кубка УЕФА 2009. КВИЗ

20-го мая 2009-го года случилось уникальное в истории "Шахтера" событие - донецкая команда впервые выиграла европейский трофей. В финале Кубка УЕФА горняки одолели бременский "Вердер", забив победный гол в овертайме. Отмечая годовщину достижения, мы предлагаем вам вспомнить футболистов, попавших в заявку на финальный поединок. За три минуты вам нужно вспомнить 18 фамилий. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Как всегда, слева будет подсказка - на этот раз это позиция и страна, которую представляет тот или иной игрок.