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Назовите состав Шахтера в финале Кубка УЕФА 2009. КВИЗ

Лига Европы
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Годовщине триумфа горняков посвящается

Назовите состав Шахтера в финале Кубка УЕФА 2009. КВИЗ
UA-Футбол
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20-го мая 2009-го года случилось уникальное в истории "Шахтера" событие - донецкая команда впервые выиграла европейский трофей. В финале Кубка УЕФА горняки одолели бременский "Вердер", забив победный гол в овертайме. Отмечая годовщину достижения, мы предлагаем вам вспомнить футболистов, попавших в заявку на финальный поединок. За три минуты вам нужно вспомнить 18 фамилий. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Как всегда, слева будет подсказка - на этот раз это позиция и страна, которую представляет тот или иной игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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