32 года назад состоялся уникальный финал Кубка УЕФА. Во время серии пенальти на поле были зрители

В эти дни футбольная общественность отмечает годовщину в чем-то уникального события – финала Кубка УЕФА 1988. Уникального, потому что второй матч серии состоялся при крайне странных для нынешнего взгляда обстоятельствах. Но обо всем – по порядку.

Это был турнир, победитель которого определялся в главном противостоянии из двух матчей. То есть, финал разыгрывался по классической схеме плей-офф – дома и на выезде. Лучшими в том турнире были представители Германии и Испании "Байер" (Леверкузен) и "Эспаньол".

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Первый матч финальной серии пришлось сыграть на поле "Эспаньола" и хозяева уверенно выиграли со счетом 3:0. Ответный матч проходил в Германии 18-го мая 1988-го года – два дня назад была годовщина. И вот здесь начинается самое интересное.

Как отмечают современники, связанные с футболом, а также футбольные историки, такой поединок никогда не состоялся бы в нынешних условиях. "Эспаньол" проиграл 0:3, а затем уступил и в серии пенальти. Но причастные к барселонскому клубу уже прекратили оплакивать трагедию. Сегодня они пытаются донести общественности, что той матч был сыгран в неприемлемых условиях.

Он проходил на леверкузенском стадионе "Ульрих Хаберланд", который в то время как раз находился на стадии перестройки. Это указано даже на официальном сайте "Байера". В 1986-м году на арене была обновлена ​​и открыта Восточная трибуна, а во время кампании 1987/88 происходила реконструкция Западной. Журналист Kicker Фрэнк Люсьен написал, что это был матч "на строящемся стадионе без каких-либо гарантий безопасности. По нынешним стандартам этот матч был бы сыгран где угодно, но не в Леверкузене". К тому же, прошло всего три года с момента Хейзельской трагедии, когда перед финалом КЭЧ между "Ливерпулем" и "Ювентусом" из-за действий английских фанатов обрушилась стена стадиона, и погибло 39 человек, еще 600 были травмированы. Но руководству "Байера" удалось уговорить УЕФА играть в Леверкузене.

Те, кто не поместился на Восточной трибуне, где проводились ремонтные работы, получили места в зоне прессы. Оттуда, как и из других секторов трибун, народ хлынул на газон сразу после свистка арбитра о завершении игрового времени. Счет был 3:0 в пользу "Байера" (3:3 по сумме противостояния) и победитель определялся в серии пенальти. К счастью, несмотря на шум, давку и хаос, вызванных забегом болельщиков на газон, на футбольном поле люди вели себя вежливо и никаких инцидентов или контактов с футболистами не произошло. Но пенальти пробивали, когда в центре поля стояли не только футболисты, но и все желающие. Это заметно даже на фото.

Тренер же "Байера" Райнер Кальмунд наблюдал за игрой из-за ворот "Эспаньола" – в трех метрах от вратаря "попугаев" Томми Н'Коно.

Героем серии пенальти стал голкипер немецкой команды Рюдигер Фоллборн. Он принес своей команде трофей, а руководителей леверкузенского клуба через несколько дней после этого вызвали в штаб-квартиру УЕФА. Штрафа в миллион долларов, который ожидался, не было – была значительно меньшая сумма наказания. Чиновники из УЕФА мотивировали решение тем, что работники немецкого клуба во время серии пенальти способствовали соблюдению зрителями дисциплины. Так "Байер" взял трофей, который по современным правилам и футбольным канонам ему, возможно, никогда бы не достался.