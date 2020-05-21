Разван Рац: Лучше триумфа в Кубке УЕФА может быть только победа в Лиге чемпионов

Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац вспомнил победу "горняков" в Кубке УЕФА-2009.

"После вылета из Лиги чемпионов я сказал в интервью, что мы возьмем КУЕФА. Тогда мы были как братья, как одно целое.

Только победа в Лиге чемпионов может быть лучше триумфа в Кубке УЕФА. Это классная мотивация для новых свершений. Надеюсь, что "Шахтер" исполнит мечту президента клуба и добудет победу в Лиге чемпионов.

За неделю до исторического триумфа Лирча Луческу сказал нам: "В финале нужно побеждать, а не просто играть". Нет смысла дойти до решающего поединка и уступить в нем.

Самый тяжелый момент в матче? Когда "Вердер" сравнял счет. Пятов ошибся в эпизоде, но вся команда его поддержала, я даже подошел и обнял его. Такое случается в карьере каждого футболиста, но не стоит забывать, что после этого Пятов несколько раз спас нас.

Я благодарен "Шахтеру" за то, что клуб дал мне возможность выиграть евротрофей. Абсолютно все внесли вклад в эту победу, начиная с президента и заканчивая каждым работником клуба", - закончил Разван Рац.