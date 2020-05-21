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Чернат: Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы ЛЕ

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Румын списывает неудачи на молодость киевлян

Чернат: Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы ЛЕ
Новина українською

Румынский экс-полузащитник "Динамо" Флорин Чернат поделился мнением о выступлении команды в еврокубках в нынешнем сезоне.

"Иногда выходит смотреть еврокубковые матчи киевлян. Даже в Румынии обсуждали, почему “Динамо” не вышло из группы с не самыми сильными соперниками - “Мальме”, “Копенгагеном” и “Лугано”.

Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта. Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле. В то время, когда я приехал в “Динамо”, в команде были футболисты, много лет игравшие вместе - Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие. Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ожидать передачу. Думаю, скоро в “Динамо” так будет снова", - сказал Чернат.

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В статье: Динамо (Киев) Флорин Чернат
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Источник:
ФК Динамо

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