Чернат: Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы ЛЕ

Румынский экс-полузащитник "Динамо" Флорин Чернат поделился мнением о выступлении команды в еврокубках в нынешнем сезоне.

"Иногда выходит смотреть еврокубковые матчи киевлян. Даже в Румынии обсуждали, почему “Динамо” не вышло из группы с не самыми сильными соперниками - “Мальме”, “Копенгагеном” и “Лугано”.

Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта. Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле. В то время, когда я приехал в “Динамо”, в команде были футболисты, много лет игравшие вместе - Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие. Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ожидать передачу. Думаю, скоро в “Динамо” так будет снова", - сказал Чернат.