Дарио Срна: Не хотел играть с Динамо в полуфинале Кубка УЕФА, но Луческу жаждал этого

Бывший защитник, а ныне ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна в программе "Великий Футбол" на канале "Футбол" рассказал, что не хотел, чтобы "горняки" играли с киевским "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2008/2009.

"Не хотел играть с "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2008/2009. Но этого очень хотел Мирча Луческу. Это был для нас финал. Если бы проиграли киевлянам в 1/2 финала, я бы до сегодняшнего дня не мог бы нормально спать.

Но Луческу был экспертом в победах над киевским клубом. Он очень хотел играть с "Динамо", сразу после четвертьфинала сказал об этом. Также он сказал: "Если мы выиграем у "Динамо", то выиграем и Кубок УЕФА".

"Динамо" 2009-го года с Юрием Семиным было самой сильной командой после эры Блохина. У них были классные футболисты и тренер. Милевский в атаке", – рассказал Дарио Срна.