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Алиев: Динамо проиграло в полуфинале КУЕФА из-за ошибки Семина. Я искрене был рад за Шахтер

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Экс-хавбек "бело-синих" назвал причину поражения от "горняков" Кубке УЕФА

Алиев: Динамо проиграло в полуфинале КУЕФА из-за ошибки Семина. Я искрене был рад за Шахтер
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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев для программы "Великий Футбол" на канале "Футбол" вспомнил противостояние с донецким "Шахтером" в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009.

- Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча (Семин - прим.). Он убрал с поля Исмаэля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов "потянул". Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.

- Однажды ты признался, что болел за Вердер в финале Кубка УЕФА...

- Я сказал это со злости, но все равно я порадовался за Шахтер. Я смотрел финал и приезд команды в Донецк, где их встречала армия болельщиков. Признаться, я искренне за них радовался.

Я хотел, чтобы киевское Динамо было в финале, но все равно я рад за "горняков", - рассказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Вердер (Бремен) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
"Великий Футбол"
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