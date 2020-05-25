Срна: В 2009 у Динамо была очень сильная команда, но мы заслужили играть в финале Кубка УЕФА

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна в эфире ТК Футбол вспомнил сезон 2008-2009, в котором команда не смогла выйти из группы ЛЧ, но затем выиграла Кубок УЕФА.

"В сезоне 2008-2009, у нас была очень тяжелая группа Лиги чемпионов. Помню, когда мы проиграли матч "Спортингу" в Лиссабоне (0:1). Наш президент зашел в раздевалку и сказал, что мы должны выиграть Кубок УЕФА. После этого мы заняли третье место в группе.

Это не был стресс. За несколько лет до того ЦСКА из Москвы выиграл Кубок УЕФА. Президент сказал, что это пример и мы можем добиться того же результата.

Атмосфера в команде осенью 2008-го года была не очень хорошей. Болельщики "Шахтера" на РСК Олимпийский ожидали от нас большего. Как и от Мирчи Луческу. Но мы всегда работали хорошо. Каждую тренировку отрабатывали. У нас была максимальная поддержка и президента, и директора клуба, и Мистера. Это нормально – оказывать давление на тренера и команду. Болельщики оказались правы. Президент принял правильное решение, и мы выиграли Кубок УЕФА.

Разговор с президентом о "Донбасс Арене", когда она еще строилась, имел влияние на команду. Ко мне подходили футболисты и спрашивали, серьезно ли он говорит? Я сам не знал. Нам надо было просто выигрывать все игры подряд, чем быстрее, тем лучше. Вы представьте: стоит "Донбасс Арена", а мы на ней не играем! Это грех. Была очень большая мотивация.

Мы знали, что президент перестал досматривать матчи до конца. И журналисты начали об этом писать. Мы хотели, чтобы президент постоянно уезжал до того, как закончится игра. Это означало, что у нас точно все получится. Правда, в финале президент был до конца матча.

Не помню, приезжал ли президент на тренировки в том легендарном свитере, в котором ходил на все матчи Кубка УЕФА той весной. Но это самый знаменитый свитер, который сегодня находится в музее на "Донбасс Арене".

Мы полностью изучали "Динамо" с Луческу, вообще не хотели давать свободных зон для Алиева. Получилось так, что он со штрафного забил нам первый мяч в Киеве. Старались не трогать Милевского, он очень силен, когда чувствует контакт со спины. Отработали полностью все, и когда в Донецке был счет 1:1, нам помог потрясающий дриблинг Илсиньо и его удар в дальний угол. В этот момент я посмотрел в ложу и увидел, что президента там нет. Тогда я крикнул судье: "Пожалуйста, финиш!".

Ключевую роль нашего успеха сыграл тот факт, что ранее мы уже были рядом, но тогда проиграли "Севилье". У нас был очень опытный тренер, который изучал все мелочи. У "Динамо" была очень сильная команда, но мы прошли ее и заслужили играть в финале.

На праздничном ужине мы встретились с президентом. Он сказал красивые слова, поблагодарил нас за победу, но добавил, что хочет видеть Кубок УЕФА в наших руках. При этом, президент отметил, что есть одна проблема: он не наденет свитер, ведь должен был ехать на игру в костюме. Он сказал, что верит в команду. Мистер встал и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "В финале запоминается только тот, кто выигрывает". Так и есть", - рассказал Дарио.