Хюбшман: Финал Кубка Украины-2009 проиграли, потому что долго праздновали после Кубка УЕФА

Экс-полузащитник "Шахтера" Томаш Хюбшман в эфире ТК Футбол вспомнил сезон 2008-2009, в котором команда не смогла выйти из группы ЛЧ, но затем выиграла Кубок УЕФА.

"Сезон 2008-2009 начался сложно. До этого мы хорошо играли все чемпионаты, всегда была борьба за чемпионство. Возможно, мы расслабились на старте того сезона. Могу не помнить всех деталей, тяжело сказать. Но, мы собрались уже по ходу сезона и в конце показали отличный матч в финале, выиграв Кубок УЕФА.

Матчи с "Тоттенхэмом"? Для нас было очень тяжело, потому что "Тоттенхэм" играл матчи чемпионата, а мы с такими нагрузками зимой не сталкивались, ведь проводили только контрольные встречи в зимнее межсезонье. Нам нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к темпу игры.

После ничьи в Киеве с "Динамо", была уверенность в успехе. В те времена, мы выигрывали больше чемпионств, чем они, да и в Лиге чемпионов получили определенный опыт. Конечно, мы были уверены, что выиграем дома и выйдем в финал.

В ответной встрече с "Динамо" я получил желтую и пропускал финальный матч. Это было не больно для меня, но страшно. Я всегда переживал за команду, и никогда – за себя. Для меня важнее результат команды, чем индивидуальные оценки. Было обидно, что не мог сыграть, но такие правила. Знал, что, если получу карточку, то в финале не сыграю. Для меня было важнее остановить атаку "Динамо", чем пропускать игрока и допускать риск невыхода в финал.

В тот день мы не думали, возьмем Кубок или нет. Но Мирча Луческу говорил: "Если выходишь в финал, то нужно обязательно его выиграть". Обиднее всего было бы проиграть финал. Мы старались настраиваться должным образом. Это нам помогло, потому что мы знали, как они будут действовать на поле.

Не играть в решающем матче – это страшно. Лучше быть на поле, где первые два касания делаешь и уже не переживаешь, думаешь только об игре. Когда сидишь на скамейке, переживаешь за каждый мяч, каждую возможность. Я очень переживал всю игру. До игры я не волновался, потому что знал, что не буду играть и от меня не зависит результат матча.

Позже у нас был финал Кубка Украины. Кажется, мы его проиграли из-за того, что долго праздновали после Кубка УЕФА. Нам просто не хватило сил на финал Кубка Украины. После финального свистка в Стамбуле, я чувствовал огромную радость не столько за себя, сколько за команду и всех людей, которые в Донецке помогали не только игрокам, но и всему клубу", - рассказал Хюбшман.