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Сказка с печальным концом: ровно 5 лет назад Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы

Лига Европы
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"Нервионцы" – мастера данного турнира

Сказка с печальным концом: ровно 5 лет назад Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы
Новина українською

27 мая 2015 года на "Национальном стадионе" в Варшаве состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2014/15. Команда Мирона Богдановича Маркевича проиграла со счетом 2:3.

Эта победа стала 4-й в финалах Лиги Европы для "Севильи". Матч вышел достаточно открытым в исполнении обеих команд – на быстрый гол "днепрян" испанцы ответили двумя мячами от Крыховяка и Бакки. Руслан Ротань сумел сравнять счет после отлично исполненного стандарта.

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Стало понятно, что игра будет идти до гола – к сожалению, Карлос Бакка отметился еще раз после неразберихи в оборонных редутах номинальных хозяев. Украинский коллектив прошел длинный и непростой путь к финалу вопреки обстоятельствам – увы, но Эмери досконально знает рецепт для успеха во втором по значимости клубном европейском турнире.

Сказка с печальным концом: ровно 5 лет назад Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы - изображение 1

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В статье: Лига Европы Севилья Днепр
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