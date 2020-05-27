Сказка с печальным концом: ровно 5 лет назад Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы

27 мая 2015 года на "Национальном стадионе" в Варшаве состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2014/15. Команда Мирона Богдановича Маркевича проиграла со счетом 2:3.

Эта победа стала 4-й в финалах Лиги Европы для "Севильи". Матч вышел достаточно открытым в исполнении обеих команд – на быстрый гол "днепрян" испанцы ответили двумя мячами от Крыховяка и Бакки. Руслан Ротань сумел сравнять счет после отлично исполненного стандарта.

Стало понятно, что игра будет идти до гола – к сожалению, Карлос Бакка отметился еще раз после неразберихи в оборонных редутах номинальных хозяев. Украинский коллектив прошел длинный и непростой путь к финалу вопреки обстоятельствам – увы, но Эмери досконально знает рецепт для успеха во втором по значимости клубном европейском турнире.