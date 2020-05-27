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Назовите игроков Днепра, которые участвовали в финале Лиги Европы. КВИЗ

Лига Европы
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Годовщине днепровского успеха посвящается

Назовите игроков Днепра, которые участвовали в финале Лиги Европы. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Ровно пять лет назад - 27 мая 2015-го - "Днепр" под руководством Мирона Маркевича сыграл в финале Лиги Европы. И хотя победить "Севилью" не удалось, тот матч и сезон в целом остается одной из самых ярких страниц украинского футбола. В честь выдающегося события предлагаем вам квиз - назовите всех игроков "Днепра", которые попали в заявку на поединок. В левой колонке вы найдете подсказку - позицию игрока и страну, откуда он родом. Чтобы назвать 18 фамилий, у вас есть три минуты. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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