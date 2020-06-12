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СМИ: Матчи Лиги Европы пройдут в четырех немецких городах

Лига Европы
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Уже на следующей неделе это могут подтвердить официально

СМИ: Матчи Лиги Европы пройдут в четырех немецких городах
UA-Футбол
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УЕФА продолжает прорабатывать варианты завершения текущего еврокубкового сезона. И если Лига Чемпионов будет проходить в Лиссабоне, то с Лигой Европы сейчас немного сложнее.

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Как сообщает французское издание L`Equipe, вероятно, что второй по значимости еврокубок будет доигран в Германии, причем сразу в четырех городах. На данный момент, речь идет о Кельне, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Дуйсбурге.

Также интересно, что Стамбул, который в этом сезоне должен был принять финал ЛЧ, сделает это в следующем году. А вот главный матч женской Лиги Чемпионов пройдет в Бильбао.

Крайне вероятно, что УЕФА объявит официально решение уже в ближайшую среду, 17-го июня.

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Источник:
L`Equipe
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