СМИ: Матчи Лиги Европы пройдут в четырех немецких городах

УЕФА продолжает прорабатывать варианты завершения текущего еврокубкового сезона. И если Лига Чемпионов будет проходить в Лиссабоне, то с Лигой Европы сейчас немного сложнее.

Как сообщает французское издание L`Equipe, вероятно, что второй по значимости еврокубок будет доигран в Германии, причем сразу в четырех городах. На данный момент, речь идет о Кельне, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Дуйсбурге.

Также интересно, что Стамбул, который в этом сезоне должен был принять финал ЛЧ, сделает это в следующем году. А вот главный матч женской Лиги Чемпионов пройдет в Бильбао.

Крайне вероятно, что УЕФА объявит официально решение уже в ближайшую среду, 17-го июня.