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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Шахтер проведет ответный матч против Вольфсбурга в Украине

Лига Европы
(3 голосов)

Там, где и было запланировано

СМИ: Шахтер проведет ответный матч против Вольфсбурга в Украине
UA-Футбол
Новина українською

Уже 17-го июня УЕФА официально объявит место проведения матчей Лиги Европы, а также формат турнира. Напомним, что за победу в соревновании также борется и донецкий "Шахтер".

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Планируется, что оставшиеся матчи 1/8 финала будут сыграны до 10-го августа. "Горняки" примут "Вольфсбург" в Украине, так как первый матч был проведен в Германии. То же самое касается и остальных пар.

Два исключения - пары "Хетафе" - "Интер" и "Рома" - "Севилья". Так как первые матчи не были сыграны, то они проведут лишь одну игру в одном из городов Германии.

С 10-го августа начнется финал восьми команд, в котором будет сыграно по одному матчу. Принимать же турнир должны четыре немецких города (Кельн, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Дуйсбург). Финал состоится 21-го августа.

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Отметим, что в первом матче "Шахер" добыл выездную победу со счетом 2:1.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
Sky Sport Italia
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
16.06.2020 в 01:02
Журналюги такие журналюги....
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