Финал Лиги Европы состоится в Кельне

Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ранее появилась информация, что оставшиеся игры Лиги Европы пройдут в Германии: Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

Розыгрыш Лиги Европы был прерван из-за пандемии коронавируса после шести из восьми первых матчей 1/8 финала.

Немецкая Бундеслига стала первым из ведущих чемпионатов Европы, возобновившим прерванный из-за коронавируса сезон.