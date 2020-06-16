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Финал Лиги Европы состоится в Кельне

Лига Европы
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Оставшиеся игры пройдут в Германии

Финал Лиги Европы состоится в Кельне
Новина українською

Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ранее появилась информация, что оставшиеся игры Лиги Европы пройдут в Германии: Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

Розыгрыш Лиги Европы был прерван из-за пандемии коронавируса после шести из восьми первых матчей 1/8 финала.

Немецкая Бундеслига стала первым из ведущих чемпионатов Европы, возобновившим прерванный из-за коронавируса сезон.

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В статье: Лига Европы
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