Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал Лиги Европы состоится в Кельне
Оставшиеся игры пройдут в Германии
Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Ранее появилась информация, что оставшиеся игры Лиги Европы пройдут в Германии: Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.
Розыгрыш Лиги Европы был прерван из-за пандемии коронавируса после шести из восьми первых матчей 1/8 финала.
Немецкая Бундеслига стала первым из ведущих чемпионатов Европы, возобновившим прерванный из-за коронавируса сезон.
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