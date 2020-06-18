Каштру: Если пройдем в 1/4 финала Лиги Европы, посмотрим, что будет дальше

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказал свое мнение о доигровке Лиги Европы нынешнего сезона, решение по которой вчера принял УЕФА.

"Чтобы оптимизировать наш план, не хватает данных: когда начнется следующий чемпионат Украины. Новый сезон буквально приклеен к тому, что заканчивается. Нам нужны эти данные. Мы подойдем готовыми к Лиге Европы, несмотря на то, что путь будет очень непростым. В этом году мы провели, можно сказать, три сбора, а до еврокубковых игр придется, по сути, провести и четвертые мини-сборы, ведь будет две с половиной или три недели.

Формат? Он достаточно интересен. Матчи навылет. Наша первая стена – "Вольфсбург". Предстоит сложная задача. В домашнем поединке, когда нет публики и пустой стадион, руки немного опускаются – все та же атмосфера, нет никакого преимущества от фактора поля. Мы прекрасно знаем, каковы немецкие клубы. Нужно продумать все перед этим матчем, а если пройдем в 1/4 финала, посмотрим, что будет дальше. В играх навылет у каждого есть возможность добраться до финала, и мы – не исключение. До сегодня мы достаточно хорошо показали себя в Лиге Европы и хотим продолжать в том же духе. Но, как я всегда говорю, концентрация должна быть только на предстоящий поединок, и он у нас – с "Александрией", - сказал Каштру.