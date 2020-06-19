Андрей Пятов отреагировал на решение УЕФА по "карантинной" Лиге Европы

Вратарь и капитан "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал решение УЕФА относительно формата продолжения Лиги Европы в русле поединка дончан с немецким "Вольфсбургом".

- Накануне официально утвердили даты возобновления Лиги Европы, турнир будут доигрывать в августе. Это означает, что фактически "Шахтер" останется без перерыва и летнего отпуска. Готовы морально и физически работать без отдыха?

- Думаю, мы уже достаточно отдохнули в течение двух с половиной месяцев. Конечно, непривычно, однако если учитывать тот график, то мы все равно всегда в июле-августе уже начинаем играть. Не вижу здесь большой проблемы. Тем более у нас немало ребят, которые могут заменить любого в команде. Хорошо, что уже есть конкретные даты, футбол оживает и мы возвращаемся к привычному ритму. Дай Бог, чтобы все было хорошо.

- Потенциально ответный матч с "Вольфсбургом" может пройти в Украине. Станет ли это дополнительным преимуществом для "Шахтера"?

- Конечно, даже если поединок без зрителей, то фактор своего поля имеет значение. Пусть не те ощущения и уверенность, которой придают 30-40 тысяч наших болельщиков, но, играя дома, так или иначе понимаем, что следует добиться необходимого результата.

- Что думаешь о формате плей-офф с одной встречи?

- В сложившейся ситуации вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки - просто нереально. С условиями согласились клубы, понимали, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такова ситуация, и всем следует из нее выходить.