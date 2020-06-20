Павелко: Насколько я понимаю, Шахтер сыграет ответный матч с Вольфсбургом в Германии

Глава УАФ Андрей Павелко высказался относительно формата доигровки Лиги Европы. По словам функционера, скорее всего, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Германии.

"Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде придется сыграть два матча на выезде. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии. Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения финала восьми. Играть будут без болельщиков, " – сказал Павелко.

Напомним, чтов первом поединке в Вольсбурге "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.