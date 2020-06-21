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Экс-форвард Динамо, а ныне нападающий Вольфсбурга Мехмеди выбыл до конца сезона
Соперник "Шахтера" по ЛЕ потерял форварда
Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер заявил, что форвард Адмир Мехмеди больше не выйдет на поле в этом сезоне.
"Мехмеди, к сожалению, не сможет снова сыграть в текущем сезоне", – сказал Оливер Гласнер.
Как сообщают немецкие СМИ, бывший нападающий киевского "Динамо" травмировал ахиллово сухожилье.
Напомним, в начале августа донецкий "Шахтер" проведет ответчный матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".
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Источник:ФК "Вольфсбург"
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