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Экс-форвард Динамо, а ныне нападающий Вольфсбурга Мехмеди выбыл до конца сезона

Лига Европы
(2 голосов)

Соперник "Шахтера" по ЛЕ потерял форварда

Экс-форвард Динамо, а ныне нападающий Вольфсбурга Мехмеди выбыл до конца сезона
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Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер заявил, что форвард Адмир Мехмеди больше не выйдет на поле в этом сезоне.

"Мехмеди, к сожалению, не сможет снова сыграть в текущем сезоне", – сказал Оливер Гласнер.

Как сообщают немецкие СМИ, бывший нападающий киевского "Динамо" травмировал ахиллово сухожилье.

Напомним, в начале августа донецкий "Шахтер" проведет ответчный матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

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В статье: Адмир Мехмеди Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК "Вольфсбург"
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