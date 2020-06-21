Сергей Палкин: На 100% не знаем, где проведем ответный матч 1/8 ЛЕ

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" рассказал, где "горняки" проведут ответный поединок 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"На 100% это не известно, ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере.

По большому счету, если мы играем без болельщиков – это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол", – рассказал Палкин.