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Сергей Палкин: На 100% не знаем, где проведем ответный матч 1/8 ЛЕ

Лига Европы
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Скорее всего это будет Германия, но город пока неизвестен

Сергей Палкин: На 100% не знаем, где проведем ответный матч 1/8 ЛЕ
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" рассказал, где "горняки" проведут ответный поединок 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"На 100% это не известно, ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере.

По большому счету, если мы играем без болельщиков – это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол", – рассказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"
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