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В УАФ отстаивают проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине
Очевидно, есть и те, кто против такого решения
Юрий Записоцкий, генеральный секретарь и с недавних пор вице-президент УАФ прокомментировал телеканалу Футбол ситуацию вокруг матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург".
Пока не определено место проведения игры, однако точно известно, что она пройдет без зрителей.
Согласно плану, который существует на сегодняшний день, матч состоится в Украине, как это и должно быть.
А четвертьфиналы и полуфиналы - в один этап с возможностью дополнительных таймов и серии пенальти в стране, которая определена на сегодня. Это Германия. В этой стране есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать "финал восьми".