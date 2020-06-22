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В УАФ отстаивают проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине

Лига Европы
(1 голосов)

Очевидно, есть и те, кто против такого решения

В УАФ отстаивают проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине
Новина українською

Юрий Записоцкий, генеральный секретарь и с недавних пор вице-президент УАФ прокомментировал телеканалу Футбол ситуацию вокруг матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург".

Пока не определено место проведения игры, однако точно известно, что она пройдет без зрителей.

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Согласно плану, который существует на сегодняшний день, матч состоится в Украине, как это и должно быть.

А четвертьфиналы и полуфиналы - в один этап с возможностью дополнительных таймов и серии пенальти в стране, которая определена на сегодня. Это Германия. В этой стране есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать "финал восьми".

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
22.06.2020 в 13:27
Сомневаюсь я. Думаю, что УЕФА порешает в пользу немцев.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.06.2020 в 13:21
А яка різниця? Все одно кроти будуть грати без глядачів? Тим більше їх влаштовує навіть 0-1.
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0
-2
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sawyer3273 (Тель-Авив)
22.06.2020 в 13:26
А оно им надо лишний раз лететь куда-то
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