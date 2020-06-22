В УАФ отстаивают проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине

Юрий Записоцкий, генеральный секретарь и с недавних пор вице-президент УАФ прокомментировал телеканалу Футбол ситуацию вокруг матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург".

Пока не определено место проведения игры, однако точно известно, что она пройдет без зрителей.

Согласно плану, который существует на сегодняшний день, матч состоится в Украине, как это и должно быть.

А четвертьфиналы и полуфиналы - в один этап с возможностью дополнительных таймов и серии пенальти в стране, которая определена на сегодня. Это Германия. В этой стране есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать "финал восьми".