Каштру: Считаю, что это неправильно, если УЕФА назначит игру с Вольфсбургом в Германии

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о готовности команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Вольсбургом", который может пройти в Германии.

"Все говорили, что у нас нет никакого преимущества перед "Бенфикой", потому что мы проводили зимние сборы, а наш соперник играл в чемпионате. Говорили, что мы не сможем подготовиться к этому противостоянию, потому что у нас даже не было сильных оппонентов в контрольных встречах. Но в итоге мы подошли к матчам Лиги Европы в хороших кондициях. Поэтому сейчас предвидеть то, как будет развиваться предстоящая игра с "Вольфсбургом", невозможно. Мы даже не знаем места, где она состоится. Здесь много вопросов. УЕФА может назначить игру в Германии, и я считаю, что это неправильно. Если мы уже проводили первый матч на поле "Вольфсбурга", то не должны лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, значит, есть все условия для того, чтобы "Вольфсбург" прилетел сюда и встретился с нами здесь. Но в любом случае мы сейчас ничего не знаем о месте проведения ответной игры.

Думаю, ни у одной из команд нет преимуществ. С одной стороны, соперник заканчивает сезон сейчас и будет иметь больше времени на подготовку, но с другой мы завершаем чемпионат за две с половиной недели до матчей Лиги Европы, и это может быть еще большим преимуществом для нас. Единственное, чего я точно хочу – провести два товарищеских сложных поединка. Но для этого надо лететь в Европу, например, в Германию. И, представьте, мы полетим туда на спарринг и уже не сможем вернуться в Киев, если ответная игра с "Вольфсбургом" состоится в этой стране. И мои игроки месяц вынуждены будут сидеть в Германии. Возможно, мы поедем на сбор в Турцию, но местные клубы также заканчивают 20 июля, и у нас никак не получится провести спарринги. Вот об этом я говорю: насколько сложно сейчас что-то спланировать и насколько нелегко приходится нам, тренерам. Поэтому, повторюсь, рассуждать о каких-то преимуществах сейчас нет никакого смысла. Одно я знаю точно: мы будем стараться победить в этом матче и пройти в 1/4 финала", - сказал Каштру.

Напомним, что в первом поединке в Вольфсбурге "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.