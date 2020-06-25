Тренер Вольфсбурга: Мы пока что не знаем, где пройдет матч с Шахтером

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер рассказал, что клуб пока что не владеет информацией о том, где и когда точно состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

"По ситуации с Лигой Европы есть еще много вопросов.

Мы не знаем, 5 или 6-го августа состоится второй матч с "Шахтером" . И где это произойдет", – сказал Гласнер.

Напомним, что в первом поединке в Вольфсбурге "Шахтер" победил со счетом 2:1.