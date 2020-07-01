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Вольфсбург определился с подготовкой к ответному матчу с Шахтером
1/8 Лиги Европы
Немецкий "Вольфсбург" объявил, что после последнего тура чемпионата Германии, матч которого команда Оливера Гласнера провела в воскресенье, команда уйдет в отпуск.
Накануне состоялся совместный обед команды, тренерского штаба и персонала "Вольфсбурга".
Команда, как сообщает официальный сайт клуба, получила 3 недели отдыха и вернется к работе 22 июля для подготовки к матчу Лиги Европы с "Шахтером". А накануне "волки" сдадут два обязательных теста на COVID-19.
Напомним, что сам матч 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 или 6 августа. Место проведения поединка пока не определено.
Предыдущий матч в Германии завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.