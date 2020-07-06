  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пятов: Хотим выиграть Лигу Европы. У всех равные шансы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Хотим выиграть Лигу Европы. У всех равные шансы

Лига Европы
(1 голосов)

Турнир возобновится в начале августа

Пятов: Хотим выиграть Лигу Европы. У всех равные шансы
Новина українською

Уже в начале августа "Шахтер" возобновит свой путь в Лиге Европы ответным матчем против "Вольфсбурга". В интервью ТК Футбол капитан дончан Андрей Пятов рассказал о целях команды в этом турнире.

"Этот Кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем. Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях", - сказал Пятов.

Напомним, что ответный матч 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 или 6 августа. Место проведения поединка пока не определено.

Предыдущий матч в Германии завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tom Valentine (Bolintci)
06.07.2020 в 16:33
Какие нафиг равные условия? Немцы порвут, как Тузик тряпку.
Ответить
0
-3
aleks68
06.07.2020 в 16:50
твоё фуфло уже порвано падаль?
Ответить
+1
0
aleks68
06.07.2020 в 16:52
недоумок бокасса исчез -появился tom valentine???
Ответить
+1
0
Карбид (Ник)
06.07.2020 в 17:15
Эдик бокаса пописивает. Это его 10-е отражение. Такое же ган/донистое.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...