Пятов: Хотим выиграть Лигу Европы. У всех равные шансы

Уже в начале августа "Шахтер" возобновит свой путь в Лиге Европы ответным матчем против "Вольфсбурга". В интервью ТК Футбол капитан дончан Андрей Пятов рассказал о целях команды в этом турнире.

"Этот Кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем. Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях", - сказал Пятов.

Напомним, что ответный матч 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 или 6 августа. Место проведения поединка пока не определено.

Предыдущий матч в Германии завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.