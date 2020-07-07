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Известна дата, когда УЕФА решит судьбу ответного матча Шахтера с Вольфсбургом

Лига Европы
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Все акценты должны быть расставлены до начала жеребьевки 1/4 финала

Известна дата, когда УЕФА решит судьбу ответного матча Шахтера с Вольфсбургом
Новина українською

По окончанию сезона в Украине донецкий "Шахтер" переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", который состоится 5 или 6 августа.

Пока что неизвестно где пройдет этот поединок – в Украине или на нейтральном поле в Германии.

Впрочем, как сообщает Meta-ratings, УЕФА объявит место проведения матча в пятницу 10 июля.

Именно в этот день состоится жеребьевка финалов восьми ЛЧ и ЛЕ, а на предварительном совещании УЕФА и решит судьбу матчей 1/8 финала турниров.

Напомним, четвертьфиналы и полуфиналы Лиги Европы пройдут в четырех немецких городах – Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Местом проведения финала станет Кельн. Все матчи будут сыграны в период с 10 по 21 августа.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
Meta Ratings

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