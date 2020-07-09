  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Известен формат плей-офф УПЛ за Лигу Европы, бронзовый призер все еще может остаться без группы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен формат плей-офф УПЛ за Лигу Европы, бронзовый призер все еще может остаться без группы

Лига Европы
(2 голосов)

Еще есть нюансы...

Известен формат плей-офф УПЛ за Лигу Европы, бронзовый призер все еще может остаться без группы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После финала Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" в драматичном матче одолело полтавскую "Ворсклу", выяснились некоторые нюансы по регламенту финишной прямой УПЛ и украинской квоте в еврокубках.

Итак, поскольку победитель Кубка Украины не опустится в итоговой таблице УПЛ ниже четвертого места, пятую путевку в Лигу Европы разыграют между собой в плей-офф пятая, шестая, седьмая и восьмая команды лиги. Бронзовый призер первенства получает прямую путевку в группу Лиги Европы при условии, что "Динамо" не финиширует четвертым.

Если "Динамо" будет четвертым, то окажется в группе ЛЕ как победитель Кубка Украины. Тогда бронзовый призер УПЛ начнет путь с третьего квалификационного раунда, а победитель плей-офф – со второго. Если "Динамо" будет третьим, то четвертая команда УПЛ начнет путь в Лиге Европы с третьего раунда квалификации, победитель плей-офф – со второго. Если "Динамо" будет вторым, третья команда УПЛ направится в группу ЛЕ, четвертая – в третий раунд отбора, победитель плей-офф - во второй.

Напомним, что до финиша УПЛ осталось еще три тура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Лига Европы Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2020 в 08:15
Дніпро повинно впадати в Чорне море...Сліпий сказав побачимо
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.07.2020 в 08:12
Всего три тура, а Вариантов ещё много ...три победы Десны или Зари гарантируют кому-то из них второе место. А вот три победы ДК ничего не гарантирует кроме минимум бронзы, всё тогда зависит от Десны. По две победы оставят всё как есть ... интрига !!!
Ответить
+1
-1
khatskevich_bog (Киев)
09.07.2020 в 02:14
Вот что ждет во последних турах#Суркисвсекупил #шубырешаютвсе #МОНЗУЛЬспитсСУРКИСОМ #Динамовторое #вЛЧнепустили #чемпионатдвухкоманд
Ответить
+1
-3
adidas77 (Cумы)
09.07.2020 в 00:56
Интереснейшая нас ждёт заруба, в оставшихся трех турах!
Ответить
+4
-1
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:46
Не Юлия а б_л_я
Ответить
0
-5
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:46
Где Юля коментарии
Ответить
0
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...