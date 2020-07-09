В плей-офф за Лигу Европы сыграют 5,6,7 и 8 команды УПЛ, бронзовый призер все еще может остаться без группы

После финала Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" в драматичном матче одолело полтавскую "Ворсклу", выяснились некоторые нюансы по регламенту финишной прямой УПЛ и украинской квоте в еврокубках.

Итак, поскольку победитель Кубка Украины не опустится в итоговой таблице УПЛ ниже четвертого места, пятую путевку в Лигу Европы разыграют между собой в плей-офф пятая, шестая, седьмая и восьмая команды лиги. Бронзовый призер первенства получает прямую путевку в группу Лиги Европы при условии, что "Динамо" не финиширует четвертым.

Если "Динамо" будет четвертым, то окажется в группе ЛЕ как победитель Кубка Украины. Тогда бронзовый призер УПЛ начнет путь с третьего квалификационного раунда, а победитель плей-офф – со другой. Если "Динамо" будет третьим, то четвертая команда УПЛ начнет путь в Лиге Европы с третьего раунда квалификации, победитель плей-офф – со другой. Если "Динамо" будет вторым, третья команда УПЛ направится в группу ЛЕ, четвертая – в третий раунд отбора, победитель плей-офф - во второй.

Напомним, что до финиша УПЛ осталось еще три тура.