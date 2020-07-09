Официально. Десна впервые в своей истории сыграет на международной арене

Победа "Динамо" в Кубке Украины заблаговременно поспособствовала тому, что черниговская "Десна" впервые в своей истории сыграет на международной арене.

Сейчас "Десна" может опуститься разве что на четвертую строчку таблицы УПЛ, а благодаря тому, что Кубок выиграла не команда из второй шестерки, четвертая позиция гарантирует выход на международную арену.

В каком турнире, и с какой стадии стартует "Десна" – решится в последних турах чемпионата. Отметим, что "Десна" будет дебютантом от Украины на международной арене – девятнадцатый полпред за всю историю независимого украинского футбола (если разделять ЦСКА (Киев) и "Арсенал" (Киев)).