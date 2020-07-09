Каштру: Нравится это кому-то или нет, но матч с Вольфсбургом должен проводиться в Украине

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

"Меня беспокоит только то, что поединок не состоится здесь, в Киеве, и будет даже не в Украине. Учитывая, что это турнир и что мы соблюдаем все условия для участия в нем, матч должен проводиться в Украине. Таково мое мнение, и я не сомневаюсь в том, что говорю, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Как по мне, нет смысла ехать в Германию, поскольку мы уже летали туда на первую встречу.

Будет ли у нас больше или меньше преимуществ, если играть в Украине? Это уже отдельная история. Здесь вопрос принципов и правил. Мы играли в стране соперника, и теперь оппонент должен приехать в нашу. В этом отношении я считаю, что результат неблагоприятен, пока раунд не завершен. Подразумеваю под этим, что обе команды очень похожи и способны пройти дальше. Клубы добротного европейского уровня, с хорошим послужным списком на сегодня.

И помните, что в Лиге Европы и Лиге чемпионов мы сыграли вничью с "Динамо" (Загреб) и "Манчестер Сити", победили "Аталанту", сыграли вничью с "Бенфикой", победили "Вольфсбург". В этих пяти еврокубковых матчах мы не терпели поражений, что показывает наши шансы в европейских турнирах. У нас все хорошо, но мы также знаем, что предстоит матч с очень сильным противником. Когда такое происходит, это не помогает нам делать прогнозы или думать о том, что потенциально может произойти во время игры.

Более важно на данный момент то, что мы продолжаем выступать так же, как раньше, против "Вольфсбурга", смотрим, что может быть полезным во втором матче. Готовимся последовательно в оборонительном, наступательном и переходном аспектах, а также при стандартах. Это то, что нам нужно сделать перед поединком. Прогнозирование не поможет нам добиться хорошего результата – его принесет только тяжелая работа. Такие вещи, как счет первой встречи, могут считаться преимуществом, но, на мой взгляд, это не так. Когда дело доходит до двухматчевых противостояний, мы не можем давать оценку, исходя из одной игры, а должны это делать после второй. "Вольфсбург" закончил выступление в чемпионате, в то время как нам еще предстоит провести несколько матчей.

У них есть несколько недель для гораздо лучшей подготовки к противостоянию с нами, у нас не будет времени сделать то же самое. Безусловно, будут использованы разные стратегии подготовки. Возможно, мы захотим провести еще один или два поединка, чтобы продолжить то, что делали в нашем чемпионате, а "Вольфсбург" захочет извлечь что-то из этого периода времени. Решения о том, какие действия предпримут команды при подготовке к игре, будут приниматься ими в тот же день. У нас есть положительный результат первой встречи, но на этом все. Сейчас, в матче без зрителей, который будет полностью отличаться, не будет явного фаворита", - сказал Каштру.

Напомним, что в первом поединке в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Где пройдет ответный поединок пока что неизвестно.