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Каштру: Цель Шахтера - выйти в финал Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Но к этому стремятся и конкуренты

Каштру: Цель Шахтера - выйти в финал Лиги Европы
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал об амбициозных целях команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

– Вы упоминали, что цель "Шахтера" – выйти в финал. Выиграть европейский трофей с "Шахтером" является вашей целью?

– "Шахтер" стремится выйти в финал, то же самое относится и ко всем другим участникам Лиги Европы. Часто мы, когда говорим о том, что к чему-то стремимся, думаем, что других не существует. Нет, и остальные команды стремятся попасть в финал. Нет ни одного тренера из оставшихся в Лиге Европы клубов, кто не стремится выйти в финал. Все зависит от множества факторов. В четвертьфинале и полуфинале будет по одному матчу. Так что будет один кубковый финал за другим! Финалы уникальны, потому что это разовые игры. В этом сезоне, как исключение, четвертьфиналы и полуфиналы также делаются в точности похожими на финал. Мы стремимся прежде всего пройти "Вольфсбург", – это должно быть нашей первой целью. Если так произойдет, тогда начнем думать о том, что сможем сделать в турнире. Но когда вы смотрите на конкуренцию, там есть "Рома", "Севилья", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген" и многие другие. У нас нет ни малейшего представления о том, кто пройдет в четвертьфинал. Все, что нам известно: играем в 1/8 финала с "Вольфсбургом". Это реальность, и мы очень рады, что дошли до этой стадии турнира.

– Это 21-й еврокубковый сезон "Шахтера". У клуба есть история выступлений и победа в Кубке УЕФА. В контексте того, что на каждой стадии остается по одному матчу, является ли амбицией пройти как можно дальше?

– Я только что упомянул несколько сильных команд с точки зрения потенциала. Считаю, что у всех есть шанс выйти в финал и есть определенные шансы на победу. Не могу оценить вероятность, потому что не знаю эти коллективы достаточно глубоко, кроме "Вольфсбурга". Его мы изучали, основываясь на имеющихся видеоматериалах, а не на ежедневной работе. Мы знаем, что команду можно действительно глубоко изучить, только когда ты день за днем видишь работу с футболистами. На данном этапе мы не знаем, как готовятся эти команды. До 1/8 финала порядка месяца, четвертьфиналы будут проводиться 10–11 августа, так что период даже больше. За это время еще многое произойдет. Не могу ничего предсказать. Но если я посмотрю в зеркало, как и все тренеры в Лиге Европы или Лиге чемпионов, то их внутренняя цель, о которой они, возможно, не говорят публично, – выйти в финал.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 22:33
Трудновато будет... В Европе нет Мариуполя и Кати Мозоль...
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0
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Ди (Киев)
09.07.2020 в 22:30
Ну ну...
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0
fanat_football (Херсон)
09.07.2020 в 22:26
У Шахтера всегда амбициозные планы, которые всегда заканчиваются пшиком. Бразильские шахтеры только на внутренних матчах хороши, а на международных от них отдачи, как от комара. Но, может, это мне только кажется.
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