УЕФА вынес решение по матчу Шахтер - Вольфсбург

УЕФА вынес решение по ответным матчам 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны.

Как сообщает официальный Твиттер организации, ответные матчи раунда будут проходить на домашних стадионах команд, с условием, что в этих странах разрешено проводить матчи и нет проблем с посещением стран.

Таким образом, ответный матч Шахтера с Вольфсбургом состоится в Украине.

Где он пройдет (в Киеве или Харькове) будет известно позднее.

Напомним, что в первом поединке в Германии шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.