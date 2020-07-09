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УЕФА вынес решение по матчу Шахтер - Вольфсбург

Лига Европы
(7 голосов)

Поединок все-таки состоится в Украине

УЕФА вынес решение по матчу Шахтер - Вольфсбург
Новина українською

УЕФА вынес решение по ответным матчам 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны.

Как сообщает официальный Твиттер организации, ответные матчи раунда будут проходить на домашних стадионах команд, с условием, что в этих странах разрешено проводить матчи и нет проблем с посещением стран.

Таким образом, ответный матч Шахтера с Вольфсбургом состоится в Украине.

Где он пройдет (в Киеве или Харькове) будет известно позднее.

Напомним, что в первом поединке в Германии шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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(7 голосов)
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Комментарии (18)
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Ди (Киев)
09.07.2020 в 21:51
Кроты конечно Киев захотят. Они ж тут почти хозяева.....((((
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
09.07.2020 в 21:59
Один уже хотел стать хозяином Киевской области ...Сейчас в ростове....
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0
0
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Ди (Киев)
09.07.2020 в 22:29
А другой уже стал. Я думаю вы догадались, кто...и не только области...
0
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
09.07.2020 в 21:35
Вольфсбург может и не приехать!! Скажет , та ну на фиг это надо!!!
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0
-1
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vasa pupkis (Киев)
09.07.2020 в 22:19
Получат технарь и до свиданья)))
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 21:27
тут кротам все карты в руки
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 20:48
Машина времени перенесла дурачка Квашина в 2009-й год :). Он так тогда болел за Вердер, что на всю жизнь рассудком повредился, не пережил :).
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+6
-6
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 20:51
А сейчас какой год поц ????
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+3
-8
avatar
scorpius (Ck)
09.07.2020 в 20:57
Та мож он перед тем финалом головой ударился и в кому впал на 11 лет, а сейчас очнулся
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 21:28
машина времени перенесла тебя во 2мая 2014, от тебя уже несет паленым))
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+2
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
09.07.2020 в 21:29
Не трогайте квашу, он только с психушки выписался, 11 лет там сидел. Ещё не посмотрел какой год
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0
-1
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simargl (Чернигов)
09.07.2020 в 20:44
Отлично. Еще бы открыли трибуны ...
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+3
0
Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 20:50
В принципе игра через месяц - все возможно. Но как наш Кабмин по-дебильному определяет опасные и безопасные регионы - там сам черт ногу сломит.
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 20:32
Украина поддержит своих !!! ВЕРДЕР ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ !!! WERDER VORWÄRTS ZUM SIEG !!!
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+2
-12
Фанат АПЛ
09.07.2020 в 20:38
И носит же земля таких неадекватов,как ты...Вердер были в 2009...Сейчас Вольфсбург,абсолютно 2 разных клуба! А тебя только могила исправит,безнадёжный экземпляр!
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+9
-1
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simargl (Чернигов)
09.07.2020 в 20:45
Работа у него такая , ненависть сеять...
+7
-3
Perfectaoos (Ирпень)
09.07.2020 в 20:46
НЕ ТРОГАЙ ОБИЖЕНКУ) он бесится что его в армию не взяли ,а он так хотел пойти страну защитить)
+6
-5
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
09.07.2020 в 20:27
Всё честно. По-другому быть не должно
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+10
-1


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