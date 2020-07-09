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УЕФА вынес решение по матчу Шахтер - Вольфсбург
Поединок все-таки состоится в Украине
УЕФА вынес решение по ответным матчам 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны.
Как сообщает официальный Твиттер организации, ответные матчи раунда будут проходить на домашних стадионах команд, с условием, что в этих странах разрешено проводить матчи и нет проблем с посещением стран.
Таким образом, ответный матч Шахтера с Вольфсбургом состоится в Украине.
Где он пройдет (в Киеве или Харькове) будет известно позднее.
Напомним, что в первом поединке в Германии шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.