УЕФА: Два матча Лиги Европы будут сыграны на нейтральном поле

Сегодня УЕФА подтвердило, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы без изменений пройдут на полях хозяев. Однако есть исключения.

Противостояние "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" пройдут в Германии нейтральном поле. Они, в отличии от других команд, не провели первый матч из-за вспышки коронавируса в Италии. А потому победитель будет определен при помощи одной игры.

???????? As already communicated in June, the FC Internazionale Milano v Getafe CF and Sevilla FC v AS Roma #UEL ties, whose first leg was also postponed, will be played as a single leg in Germany.