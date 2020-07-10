Сегодня жеребьёвка Лиги Европы. Когда и где смотреть онлайн

Сегодня помимо Лиги чемпионов состоится жеребьёвка и во втором по статусу еврокубковом турнире. Для украинского болельщика он важен тем, что борьбу в Лиге Европы продолжает представитель УПЛ: донецкий "Шахтёр". Однако, чтобы заглядывать в четвертьфинал или даже далее, необходимо ещё пройти "Вольфсбург". Тем не менее, очертания будущих соперников подопечные Луиша Каштру узнают уже сегодня.

Когда состоится жеребьёвка Лиги Европы?

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 10 июля, состоится жеребьёвка пар 1/4 и 1/2 финала турнира. Также будет брошен жребий номинального хозяина финального поединка. Начало события - в 14:00 по киевскому времени. Все жеребьёвки слепые, представители одной страны могут сыграть между собой.

Где покажут жеребьёвку?

В прямом эфире в Украине церемонию можно будет увидеть на канале "Футбол1". Легально в интернете смотрите её на платформе oll.tv (по подписке), а также на официальном сайте УЕФА (бесплатно).

UA-Футбол проведёт онлайн-трансляцию события, где будет оперативно сообщать о парах команд.

Кто сыграет в 1/8 финала?

По сравнению с Лигой чемпионов, ещё не определён ни один участник четвертьфинальной стадии. До паузы из-за карантина было сыграно шесть матчей 1/8-й.

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" 1:0

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1

"Рейнджерс" - "Байер" 1:3

"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2

"Айнтрахт" - "Базель" 0:3

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5

Ответные матчи в этих парах состоятся на полях принимающих команд. Таким образом, вторая встреча "Шахтёра" и "Вольфсбурга" пройдёт в Украине.

В двух парах не были сыграны и первые матчи. Поэтому победителя противостояния они определят в одной игре на нейтральном поле в Германии.

"Интернационале" - "Хетафе"

"Севилья" - "Рома"

В каком формате будет доигрываться Лига Европы?

Остаток турнира, начиная с четвертьфинала, пройдёт в формате "финала восьми" в четырёх немецких городах: Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен.

Начиная с четвертьфиналов, все стадии будут состоять из одного матча.

Финальный поединок состоится в Кёльне на "Рейн Энерги Штадион".

Когда состоятся матчи?

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по Киеву)

10-11 августа: четвертьфиналы (22:00 по Киеву)

16-17 августа: полуфиналы (22:00 по Киеву)

21 августа: финал (Кельн, 22:00 по Киеву)