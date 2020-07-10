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Сегодня жеребьёвка Лиги Европы. Когда и где смотреть онлайн
Сегодня "Шахтёр" узнает потенциальных соперников на дальнейших стадиях турнира
Сегодня помимо Лиги чемпионов состоится жеребьёвка и во втором по статусу еврокубковом турнире. Для украинского болельщика он важен тем, что борьбу в Лиге Европы продолжает представитель УПЛ: донецкий "Шахтёр". Однако, чтобы заглядывать в четвертьфинал или даже далее, необходимо ещё пройти "Вольфсбург". Тем не менее, очертания будущих соперников подопечные Луиша Каштру узнают уже сегодня.
Когда состоится жеребьёвка Лиги Европы?
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 10 июля, состоится жеребьёвка пар 1/4 и 1/2 финала турнира. Также будет брошен жребий номинального хозяина финального поединка. Начало события - в 14:00 по киевскому времени. Все жеребьёвки слепые, представители одной страны могут сыграть между собой.
Где покажут жеребьёвку?
В прямом эфире в Украине церемонию можно будет увидеть на канале "Футбол1". Легально в интернете смотрите её на платформе oll.tv (по подписке), а также на официальном сайте УЕФА (бесплатно).
UA-Футбол проведёт онлайн-трансляцию события, где будет оперативно сообщать о парах команд.
Кто сыграет в 1/8 финала?
По сравнению с Лигой чемпионов, ещё не определён ни один участник четвертьфинальной стадии. До паузы из-за карантина было сыграно шесть матчей 1/8-й.
"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" 1:0
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1
"Рейнджерс" - "Байер" 1:3
"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2
"Айнтрахт" - "Базель" 0:3
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5
Ответные матчи в этих парах состоятся на полях принимающих команд. Таким образом, вторая встреча "Шахтёра" и "Вольфсбурга" пройдёт в Украине.
В двух парах не были сыграны и первые матчи. Поэтому победителя противостояния они определят в одной игре на нейтральном поле в Германии.
"Интернационале" - "Хетафе"
"Севилья" - "Рома"
В каком формате будет доигрываться Лига Европы?
Остаток турнира, начиная с четвертьфинала, пройдёт в формате "финала восьми" в четырёх немецких городах: Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен.
Начиная с четвертьфиналов, все стадии будут состоять из одного матча.
Финальный поединок состоится в Кёльне на "Рейн Энерги Штадион".
Когда состоятся матчи?
5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по Киеву)
10-11 августа: четвертьфиналы (22:00 по Киеву)
16-17 августа: полуфиналы (22:00 по Киеву)
21 августа: финал (Кельн, 22:00 по Киеву)