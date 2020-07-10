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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. LIVE

Лига Европы
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Онлайн UA-Футбол последней жеребьёвки турнира в нынешнем сезоне

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. LIVE
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы, а также определится номинальный хозяин финального поединка.

Сеянных и несеянных команд не будет. Также могут встретиться между собой команды из одной страны.

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Результаты жеребьёвки 1/4 финала

Результаты жеребьёвки 1/2 финала

Результаты жеребьёвки финала

Участники жеребьёвки

В шести парах были проведены первые матчи. Ответные встречи состоятся на полях принимающих команд

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" 1:0
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1
"Рейнджерс" - "Байер" 1:3
"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2
"Айнтрахт" - "Базель" 0:3
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5

В двух парах не сыграны даже первые матчи, поэтому победителя они определят в один матч на нейтральном поле в Германии.

"Интернационале" - "Хетафе"
"Севилья" - "Рома"

В каком формате будет доигрываться Лига Европы?

Остаток турнира, начиная с четвертьфинала, пройдёт в формате "финала восьми" в четырёх немецких городах: Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен.

Начиная с четвертьфиналов, все стадии будут состоять из одного матча.

Финальный поединок состоится в Кёльне на "Рейн Энерги Штадион".

Когда состоятся матчи?

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по Киеву)
10-11 августа: четвертьфиналы (22:00 по Киеву)
16-17 августа: полуфиналы (22:00 по Киеву)
21 августа: финал (Кельн, 22:00 по Киеву)

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В статье: Копенгаген Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Базель Вулверхэмптон Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Севилья "Хетафе" Рома (Рим) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Вольфсбург Башакшехир ЛАСК
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