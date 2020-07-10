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Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. LIVE
Онлайн UA-Футбол последней жеребьёвки турнира в нынешнем сезоне
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы, а также определится номинальный хозяин финального поединка.
Сеянных и несеянных команд не будет. Также могут встретиться между собой команды из одной страны.
Участники жеребьёвки
В шести парах были проведены первые матчи. Ответные встречи состоятся на полях принимающих команд
"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" 1:0
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1
"Рейнджерс" - "Байер" 1:3
"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2
"Айнтрахт" - "Базель" 0:3
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5
В двух парах не сыграны даже первые матчи, поэтому победителя они определят в один матч на нейтральном поле в Германии.
"Интернационале" - "Хетафе"
"Севилья" - "Рома"
В каком формате будет доигрываться Лига Европы?
Остаток турнира, начиная с четвертьфинала, пройдёт в формате "финала восьми" в четырёх немецких городах: Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен.
Начиная с четвертьфиналов, все стадии будут состоять из одного матча.
Финальный поединок состоится в Кёльне на "Рейн Энерги Штадион".
Когда состоятся матчи?
5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по Киеву)
10-11 августа: четвертьфиналы (22:00 по Киеву)
16-17 августа: полуфиналы (22:00 по Киеву)
21 августа: финал (Кельн, 22:00 по Киеву)