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Каштру: Мы не должны думать о следующем сопернике, не пройдя Вольфсбург
Наставник горняков не хочет бежать впереди паровоза
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.
Напомним, что по итогам процедуры "горнякам" достался такой путь в финал: "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер" VS "Вольфсбург" / "Шахтер" - "Айнтрахт" / "Базель"
– Прежде всего поздравляем с титулом чемпионов Украины! Как вы поменяли свою работу, когда вернулись после карантина?
– Было очень сложно. Мы уже провели два сбора, и после карантина нам нужно было провести третьи. Конечно же, это подействовало на психологию игроков. Пришлось адаптировать стратегию. Прекрасно знали, что тренировки на дому – не самое лучшее и не соответствует нормальной футбольной динамике. Затем начали работать индивидуально, маленькими группами, по секторам и только потом воссоединили всю команду. Было очень сложно вернуться к работе, но, к счастью, игроки поняли процесс. А на данный момент они полностью готовы продолжать работу. И мы готовы вернуться к Лиге Европы по окончании нашего чемпионата.
– Ваше мнение о жеребьевке?
– Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. "Базель" и "Айнтрахт"? Это сильные команды. Несмотря на то что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о "Вольфсбурге".
– Что скажете о формате финального розыгрыша? Вместо пяти матчей до финала – три…
– Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время. Начиная с 1/4 поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как при двухматчевых дуэлях.