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Каштру: Мы не должны думать о следующем сопернике, не пройдя Вольфсбург

Лига Европы
(2 голосов)

Наставник горняков не хочет бежать впереди паровоза

Каштру: Мы не должны думать о следующем сопернике, не пройдя Вольфсбург
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.

Напомним, что по итогам процедуры "горнякам" достался такой путь в финал: "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер" VS "Вольфсбург" / "Шахтер" - "Айнтрахт" / "Базель"

– Прежде всего поздравляем с титулом чемпионов Украины! Как вы поменяли свою работу, когда вернулись после карантина?

– Было очень сложно. Мы уже провели два сбора, и после карантина нам нужно было провести третьи. Конечно же, это подействовало на психологию игроков. Пришлось адаптировать стратегию. Прекрасно знали, что тренировки на дому – не самое лучшее и не соответствует нормальной футбольной динамике. Затем начали работать индивидуально, маленькими группами, по секторам и только потом воссоединили всю команду. Было очень сложно вернуться к работе, но, к счастью, игроки поняли процесс. А на данный момент они полностью готовы продолжать работу. И мы готовы вернуться к Лиге Европы по окончании нашего чемпионата.

– Ваше мнение о жеребьевке?

– Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. "Базель" и "Айнтрахт"? Это сильные команды. Несмотря на то что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о "Вольфсбурге".

– Что скажете о формате финального розыгрыша? Вместо пяти матчей до финала – три…

– Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время. Начиная с 1/4 поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как при двухматчевых дуэлях.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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