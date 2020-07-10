Пятов: Я доволен жеребьевкой Лиги Европы

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы.

Напомним, что по итогам процедуры "горнякам" достался такой путь в финал: "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер" VS "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айнтрахт"/"Базель"

– В случае выхода в следующий раунд "Шахтер" встретится с "Базелем" или "Айнтрахтом". Что думаешь о возможных соперниках?

– Дай Бог, чтобы "Шахтер" прошел дальше. Мы будем прилагать все усилия, чтобы в ответной игре с "Вольфсбургом" добыть нужный нам результат. Ну а что касается вероятного соперника, то мы знаем, что "Базель" уверенно выиграл первый матч у "Айнтрахта" и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое поменялось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой.

– Что скажешь о новом формате финальной части Лиги Европы, ведь теперь все будет решать один матч и для выхода в следующий этап необходимо в каждой игре давать максимальный результат?

– В этом и заключается непредсказуемость турнира – один матч, где многое будут решать разные моменты и детали: кто как настроится на игру, кому будет сопутствовать удача. Главное, что мы уже провели жеребьевку, этот турнир состоится и футбол наконец-то ожил. У всех одинаковые шансы, и пусть победит сильнейший!

– Вчера стало известно, что ответный матч с "Вольфсбургом" состоится в Украине. Как ты воспринял эту новость?

– Я очень рад! Хоть в этой ситуации играем без болельщиков, но фактор своего стадиона должен сыграть на руку. Так что для нас это огромный плюс.