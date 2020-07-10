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УЕФА утвердил время и место проведения матча Шахтер - Вольфсбург

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский 5 августа

УЕФА утвердил время и место проведения матча Шахтер - Вольфсбург
Новина українською

УЕФА утвердил даты и места проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Так, поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Начало матча в 19:55 по местному времени. Игра пройдет без зрителей.

Отметим, что победитель данного противостояния в 1/4 финала встретится с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт".

Четвертьфинал пройдет на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене (11 августа в 22:00 по Киеву), полуфинал – в Дюссельдорфе (17 августа, 22:00), финал – в Кельне (21 августа, 22:00).

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.07.2020 в 19:51
Ну от скажіть будь-ласка, навіщо в Києві ці сра.... бразильці із бальшого шахтьора!
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0
0
Number13 (Мариуполь)
10.07.2020 в 19:28
Удачи нашему украинскому клубу!!! Сделайте август памятным месяцем для всех болельщиков Украины! Остальным: удавиться своей желчью.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 19:21
Удачі вовкам!
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 19:09
Й ТВ м, уроди сепаратистські.
Ответить
0
-4
aleks68
10.07.2020 в 19:18
неугомонный долб....б. пойди удавись с.ка и не гавкай
Ответить
+3
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.07.2020 в 19:41
Ты своим дерьмом не давишься,лошара?
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0
0


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