УЕФА утвердил время и место проведения матча Шахтер - Вольфсбург

УЕФА утвердил даты и места проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Так, поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Начало матча в 19:55 по местному времени. Игра пройдет без зрителей.

Отметим, что победитель данного противостояния в 1/4 финала встретится с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт".

Четвертьфинал пройдет на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене (11 августа в 22:00 по Киеву), полуфинал – в Дюссельдорфе (17 августа, 22:00), финал – в Кельне (21 августа, 22:00).