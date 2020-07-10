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Фонсека: Жеребьевка Лиги Европы? Роме сначала нужно обыграть Севилью

Лига Европы
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Мудрые слова, осталось настрой доказать на поле

Фонсека: Жеребьевка Лиги Европы? Роме сначала нужно обыграть Севилью
UA-Футбол
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Наставник римской "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал прошедшею жеребьевку Лиги Европы.

"На этапе полуфинала только сильные соперники. Сейчас я не хочу говорить о жребии, вначале нам нужно обыграть "Севилью". Если мы это сделаем, тогд посмотрим.

Мне бы хотелось, чтобы Смоллинг остался с нами на матчи Лиги Европы. Мы работает в этом направлении", - заявил португалец.

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Отметим, что Лига Европы - последний шанс для римлян попасть в Лигу Чемпионов. Обогнать "Аталанту" в Серии А они уже не смогут.

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В статье: Севилья Рома (Рим) Паулу Фонсека
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