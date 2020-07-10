Лига Европы
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Фонсека: Жеребьевка Лиги Европы? Роме сначала нужно обыграть Севилью
Мудрые слова, осталось настрой доказать на поле
Наставник римской "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал прошедшею жеребьевку Лиги Европы.
"На этапе полуфинала только сильные соперники. Сейчас я не хочу говорить о жребии, вначале нам нужно обыграть "Севилью". Если мы это сделаем, тогд посмотрим.
Мне бы хотелось, чтобы Смоллинг остался с нами на матчи Лиги Европы. Мы работает в этом направлении", - заявил португалец.
Отметим, что Лига Европы - последний шанс для римлян попасть в Лигу Чемпионов. Обогнать "Аталанту" в Серии А они уже не смогут.
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