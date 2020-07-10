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Жозе Боту: Шахтер достаточно силен и ни в чем не уступаем другим клубам Лиги Европы

Лига Европы
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Главное сейчас - пройти Вольфсбург

Жозе Боту: Шахтер достаточно силен и ни в чем не уступаем другим клубам Лиги Европы
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Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что по итогам процедуры "горнякам" достался такой путь в финал: "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер" VS "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айнтрахт"/"Базель".

– Мы должны смотреть на ответный матч с "Вольфсбургом", потому что сейчас это самая важная игра. А уже потом, если мы выйдем в финальный турнир в Германии, может случиться все что угодно. Потому что все участники этой стадии – команды высокого уровня. Но мы также достаточно сильны и ни в чем не уступаем другим клубам.

– В случае выхода в 1/4 финала с кем "Шахтеру" предпочтительнее играть: с "Базелем" или "Айнтрахтом"?

– Шансы "Базеля" выглядят намного лучше, потому что он победил "Айнтрахт" во Франкфурте со счетом 3:0. Швейцарцы уже одной ногой в следующем раунде. Мое мнение – неважно "Базель", Франкфурт или кто-то еще будет нам противостоять, главное для "Шахтера" – выйти в 1/4 финала, а там уже посмотрим.

Сейчас самое важное – сфокусироваться на второй игре с "Вольфсбургом". Да, мы победили 2:1, но не стоит забывать, что "Вольфсбург" – это очень сильная команда. Мы должны быть осторожны и показать свою лучшую игру, чтобы попасть в финальный турнир в Германии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Жозе Боту
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Источник:
ФК Шахтер

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