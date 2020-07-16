Для подготовки к матчу с Вольфсбургом Шахтер запланировал два тренировочных цикла

Донецкий "Шахтер" определился с подготовкой к пислякарантинного рестарта Лиги Европы - 1/8 Лиги Европы по завершении чемпионата в Украинской Премьер-лиге.

Об этом рассказал наставник команды Луиш Каштру.

В воскресенье мы еще должны провести поединок с "Александрией", затем отдохнем два дня, а к игре с "Вольфсбургом" отработаем два цикла, идентифицирующие нашу методику работы.

На каждую неделю тренировок у нас будет товарищеский матч, и так мы подготовимся к противостоянию с "Вольфсбургом". Все это спланировано. Однако дальше мы пока ничего не планируем, ведь не знаем, что произойдет с нами в этой игре.