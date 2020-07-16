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Для подготовки к матчу с Вольфсбургом Шахтер запланировал два тренировочных цикла

Лига Европы
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А дальше - два варианта, в зависимости от будущего в Лиге Европы

Для подготовки к матчу с Вольфсбургом Шахтер запланировал два тренировочных цикла
Новина українською

Донецкий "Шахтер" определился с подготовкой к пислякарантинного рестарта Лиги Европы - 1/8 Лиги Европы по завершении чемпионата в Украинской Премьер-лиге.

Об этом рассказал наставник команды Луиш Каштру.

В воскресенье мы еще должны провести поединок с "Александрией", затем отдохнем два дня, а к игре с "Вольфсбургом" отработаем два цикла, идентифицирующие нашу методику работы.

На каждую неделю тренировок у нас будет товарищеский матч, и так мы подготовимся к противостоянию с "Вольфсбургом". Все это спланировано. Однако дальше мы пока ничего не планируем, ведь не знаем, что произойдет с нами в этой игре.

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Если пройдем дальше, то за три дня нас ждет четвертьфинал. Однако мы также должны принять во внимание тот факт, что можем и не пройти, и тогда будет совсем другая планировка. Сейчас для нас важно пройти в 1/4 финала, а там уже бороться за то, чего мы хотим больше всего, - быть в финале Лиги Европы.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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