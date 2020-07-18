Лига Европы
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Источник: Если Десна выйдет в группу ЛЕ, то будет проводить домашние матчи турнира в Одессе
В группу нужно еще пробиться
Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдерской информацией о том, где будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги Европы "Десна", если, конечно, пробьется в эту стадию.
"В случае выхода в группу ЛЕ свои домашние матчи осенью "Десна" будет проводить в Одессе.
Между черниговским клубом и новыми владельцами стадиона "Черноморец" достигнута принципиальная договоренность", – написал Бурбас в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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