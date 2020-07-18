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Источник: Если Десна выйдет в группу ЛЕ, то будет проводить домашние матчи турнира в Одессе

Лига Европы
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В группу нужно еще пробиться

Источник: Если Десна выйдет в группу ЛЕ, то будет проводить домашние матчи турнира в Одессе
Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдерской информацией о том, где будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги Европы "Десна", если, конечно, пробьется в эту стадию.

"В случае выхода в группу ЛЕ свои домашние матчи осенью "Десна" будет проводить в Одессе.

Между черниговским клубом и новыми владельцами стадиона "Черноморец" достигнута принципиальная договоренность", – написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас
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