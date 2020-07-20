Посев ЛЧ для Динамо, четвертая корзина ЛЕ для Зари, возможные трудности для Десны. Позиции наших в еврокубках

Итак, осталось определить третью команду, которая будет представлять Украину в Лиге Европы в сезоне 2020/21. В плей-офф за одно вакантное место поборются "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь". Победитель этого плей-офф стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы и будет там в посеве (минимального рейтинга, то есть, рейтинга Ассоциации для этого хватит). А вот в последующих раундах отбора победитель плей-офф, независимо от имени, будет вне посева. Поэтому на простой жребий рассчитывать не приходится.

То же самое касается "Десны". Команда начинает с третьего этапа отбора и будет не сеяной. Это означает, что в соперники могут достаться команды вроде "Базеля", "Вольфсбурга", "Гранады", "Милан", "Галатасарая" и другие. В случае выхода в групповой этап Лиги Европы и "Десна", и победитель плей-офф будут в четвертой корзине при посеве.

В четвертой, скорее всего, будет и "Заря", которая стартует непосредственно из группы Лиги Европы. Есть шансы на третью корзину, но для этого нужно, чтобы в квалификации вылетели более шести высокорейтинговых участников.

"Динамо" стартует с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и будет сеяным. Также киевляне окажутся в посеве и в раунде плей-офф. В третьем раунде это обезопасит от встречи с вице-чемпионами Португалии ("Бенфикой") и Бельгии ("Гентом"). Если киевляне выйдут в группу Лиги чемпионов, то попадут в третью корзину. Но есть шансы на вторую: это если "Бенфика" вылетит в отборе, а текущую Лигу Европы выиграет "Севилья" или "Шахтер". Вариантов несколько.

Если "Динамо" проиграет в третьем квалификационном или в раунде плей-офф Лиги чемпионов, то сразу окажется в группе Лиги Европы. Гарантировано первая корзину.

"Шахтер" стартует с группового этапа Лиги чемпионов, вторая корзина при посеве. К первому путь только один – победа в текущей Лиге Европы.

Подытоживая, отметим, что осенью Украина гарантированно будет иметь три команды в групповой стадии турниров. Еще две команды попытаются пробиться через квалификацию, в которой надо готовиться к борьбе с именитыми соперниками. Один дебютант еврокубков у Украины уже будет – это "Десна". Если через плей-офф пробьются "Колос" или "Днепр-1", то будет и второй.

Квалификацию наши команды начнут в середине сентября.