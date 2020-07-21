Домашние матчи Лиги Европы Заря будет проводить на Славутич-Арене

Луганская "Заря" по итогам сезона заняла в УПЛ третье место и теперь осенью сыграет в группе Лиги Европы.

О том, как команда готовится к евротурниру, рассказал исполняющий обязанности генерального директора клуба Станислав Оганов.

"Матчи Лиги Европы мы будем проводить в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где и базируемся. Мы уже заявили этот стадион в УЕФА. Безусловно, будут комиссии с проверками, но это нормальный процесс. Да, есть небольшие недоработки, но мы встретимся и с директором стадиона, и с руководством города и будем в плановом порядке все недостатки устранять", - сказал функционер.