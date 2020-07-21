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Домашние матчи Лиги Европы Заря будет проводить на Славутич-Арене

Лига Европы
(1 голосов)

Стадион уже заявлен в УЕФА

Домашние матчи Лиги Европы Заря будет проводить на Славутич-Арене
Новина українською

Луганская "Заря" по итогам сезона заняла в УПЛ третье место и теперь осенью сыграет в группе Лиги Европы.

О том, как команда готовится к евротурниру, рассказал исполняющий обязанности генерального директора клуба Станислав Оганов.

"Матчи Лиги Европы мы будем проводить в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где и базируемся. Мы уже заявили этот стадион в УЕФА. Безусловно, будут комиссии с проверками, но это нормальный процесс. Да, есть небольшие недоработки, но мы встретимся и с директором стадиона, и с руководством города и будем в плановом порядке все недостатки устранять", - сказал функционер.

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В статье: Заря (Луганск) Славутич-Арена Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 18:00
і це чудово)
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