Колос или Мариуполь? Выбор по принципу меньшей безнадежности

Сейчас отбросим сугубо игровые моменты – посмотрим на ситуацию сквозь призму рейтинга, посевов, вероятных соперников. Ведь если оценивать по кадровому наполнению, по рисунку игры, тренерскому потенциалу, опыту, то выгоднее для Украины было бы провести третьей командой в Лигу Европы "Александрию". Но подопечные Шарана безвольно проиграли одному из неудачников чемпионата и неудачнику квалификации текущей Лиги Европы "Мариуполю", поэтому выбирать приходится по принципу "меньшее зло". Точнее, "меньшая безнадежность".

Либо "Колос", либо "Мариуполь" стартуют в еврокубках раньше всех украинских полпредов – со второго квалификационного раунда. Жеребьевка состоится 31-го августа, а матч второго этапа отбора (противостояние будет состоять из одной игры) запланирован на семнадцатое сентября. Уточнение: раньше всех по стадии, но по календарю первым в новом евросезоне от Украины сыграет "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов – 15-го или 16-го сентября.

Итак, "Колос" или "Мариуполь". Ковалёвцы в случае победы 29-го июля пойдут на международную арену с рейтингом Ассоциации – 6.900. Это касается и "Мариуполя" – 6.900. Рейтинг украинской Ассоциации немного понизился по сравнению с прошлым евросезоном (тогда было 7.780), но стратегически это ничего не меняет. И "Колос", и "Мариуполь" благодаря доле Ассоциации будут в посеве при жеребьевке второго раунда отбора ЛЕ. Это означает, что соперником будет команда с низким рейтингом и без успешных выступлений в Европе.

По состоянию на сейчас известно, что соперниками могут быть "Кайрат" (Казахстан), "Жальгирис" (Литва), "Орхус" (Дания), "Мотеруэлл" (Шотландия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Кукес" (Албания), "Анортосис" (Кипр), "Арис", ОФИ Крит (оба – Греция), "Валетта" (Мальта), "Вентспилс" (Латвия), "Олимпия" (Словения), "Крузейдерс" (Сев. Ирландия), "Линкольн" (Гибралтар), "Серветт" (Швейцария), "Войводина", ТСЦ (оба – Сербия), "Нымме Калью" (Эстония), "Осиек" (Хорватия), "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Хаммарбю" (Швеция), "Санта-Колома" (Андорра), "Хафнарфьордюр" (Исландия), "Будё-Глимт", "Викинг" (оба – Норвегия), "Прогресс" (Люксембург), "Ритеряй" (Литва), ЦСКА (София, Болгария), "Сутьеска" (Черногория), "Гонвед" (Венгрия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (оба – Израиль), "Ордабасы", "Кайсар" (оба – Казахстан), "Нефтчи" (Азербайджан), "Шемрок Роверс" (Ирландия), Б36 (Фарерские острова).

В третьем раунде квалификации уже будет сложнее. Жеребьевка состоится до того, как будут сыграны матчи второго раунда, поэтому представитель Украины гарантированно будет не сеяным. Наиболее простыми соперниками по состоянию на сейчас здесь выглядят "Аполлон" (Кипр), ЧФР Клуж (Румыния), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль). Но могут достаться также ПСВ (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) или "Вольфсбург" (Германия).

Полный список возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы (с учетом тех, кто вылетит из Лиги чемпионов – с наиболее низким рейтингом):

* "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), "Копенгаген" (Дания), ПСВ (Нидерланды), "Вольфсбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), АПОЭЛ (Кипр), БАТЭ (Беларусь ), "Галатасарай" (Турция), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), ПАОК (Греция), "Стандард" (Бельгия), "Стяуа" (Румыния), "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), АЗ (Нидерланды), "Вулверхэмптон" (Англия), АЕК (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), ЛАСК (Австрия), "Марибор" (Словения), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Русенборг" (Норвегия), ЧФР Клуж (Румыния), "Аполлон" (Кипр).

Целесообразно провести параллели с прошлым сезоном. Точнее, текущим – с квалификацией Лиги Европы, которая будет доигрываться в августе. "Мариуполь" стартовал с третьего раунда квалификации и был командой с девятым наибольшим рейтингом в списке не сеяных (7.780). Соперником выпал АЗ Алкмаар – третий с конца в списке сеяных (10.500). Разница в рейтинге между командами составляла 2,72, но на поле было 0:4 не в пользу украинской команды. Правда, разницу АЗ сделал в домашнем поединке, а вот в Одессе была зафиксирована ничья 0:0. То обстоятельство, что в будущем розыгрыше Лиги Европы в квалификации состоится лишь по одному матчу, несколько повышает шансы андердогов на сенсацию.

Надо отметить, что список соперников * актуален и для "Десны", которая стартует с третьего раунда отбора ЛЕ и будет не сеяной при жеребьевке.

В раунде плей-офф, где будут уже не один, а два матча, будут победители третьего раунда отбора. То есть, эти самые высокорейтинговые клубы, половина из которых не попадет в посев. Жеребьевка состоится до того, как сыграют матчи третьего раунда отбора.

Украина гарантированно проведет в групповы ЛЧ и ЛЕ три команды. Столько же, сколько и в пяти последних сезонах (с учетом текущего). Последний раз четыре команды от Украины в осенних раундах еврокубков играли в сезоне 2014/15. А пять команд в группы наша страна не проводила никогда.

Есть ли шансы на этот раз? Учитывая тот факт, что на протяжении последних одиннадцати лет чемпионат Украины стабильно терял в квалификации по двух представителей, сенсацией будет даже успех кого-то одного из пары "Десна" - "Колос" / "Мариуполь".