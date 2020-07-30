Плюс два дебютанта. Украина расширяет список европейских полпредов. Впервые в списке команда из села

Последнюю путевку в Лигу Европы 2020/21 от Украины в напряженной борьбе завоевал ковалевский "Колос", что означает расширение количества еврокубковых участников от Украины за всю историю. "Десна" стала девятнадцатым полпредом, "Колос" – двадцатым.

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Ранее Украину в еврокубках представляли преимущественно команды из столицы, областных центров или городов областного значения (Мариуполь, Кривой Рог, Александрия, Симферополь). "Колос", представляющий Ковалевку, расширяет горизонты и меняет географию. Впервые в истории Украины на международной арене нашу страну представит команда из села.

Ковалевка – село Васильковского района Киевской области. Население по данным сайта ВРУ – 1 646.

Все представители Украины в еврокубках:

"Шахтер" (Донецк);

"Динамо" (Киев);

"Металлист" (Харьков);

"Днепр";

"Карпаты" (Львов);

"Черноморец" (Одесса);

"Мариуполь";

"Ворскла" (Полтава);

"Металлург" (Донецк);

"Металлург" (Запорожье);

"Кривбасс" (Кривой Рог);

"Таврия" (Симферополь);

"Олимпик" (Донецк);

ЦСКА (Киев);

"Арсенал" (Киев);

"Заря" (Луганск);

"Нива" (Винница);

"Александрия";

"Десна" (Чернигов);

"Колос" (Ковалевка).

Напомним, что "Колос" стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы 2020/21, "Десна" – с третьего, "Заря" – с группового раунда турнира. "Динамо" будет играть в квалификации Лиги чемпионов, а "Шахтер" – в группе этого турнира.