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Плюс два дебютанта. Украина расширяет список европейских полпредов. Впервые в списке команда из села

Лига Европы
(2 голосов)

Теперь двадцать украинских команд добывали право сыграть на международной арене

Плюс два дебютанта. Украина расширяет список европейских полпредов. Впервые в списке команда из села
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Последнюю путевку в Лигу Европы 2020/21 от Украины в напряженной борьбе завоевал ковалевский "Колос", что означает расширение количества еврокубковых участников от Украины за всю историю. "Десна" стала девятнадцатым полпредом, "Колос" – двадцатым.

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Ранее Украину в еврокубках представляли преимущественно команды из столицы, областных центров или городов областного значения (Мариуполь, Кривой Рог, Александрия, Симферополь). "Колос", представляющий Ковалевку, расширяет горизонты и меняет географию. Впервые в истории Украины на международной арене нашу страну представит команда из села.

Ковалевка – село Васильковского района Киевской области. Население по данным сайта ВРУ – 1 646.

Все представители Украины в еврокубках:

"Шахтер" (Донецк);
"Динамо" (Киев);
"Металлист" (Харьков);
"Днепр";
"Карпаты" (Львов);
"Черноморец" (Одесса);
"Мариуполь";
"Ворскла" (Полтава);
"Металлург" (Донецк);
"Металлург" (Запорожье);
"Кривбасс" (Кривой Рог);
"Таврия" (Симферополь);
"Олимпик" (Донецк);
ЦСКА (Киев);
"Арсенал" (Киев);
"Заря" (Луганск);
"Нива" (Винница);
"Александрия";
"Десна" (Чернигов);
"Колос" (Ковалевка).

Напомним, что "Колос" стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы 2020/21, "Десна" – с третьего, "Заря" – с группового раунда турнира. "Динамо" будет играть в квалификации Лиги чемпионов, а "Шахтер" – в группе этого турнира.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Беркут88 (Тернопіль)
30.07.2020 в 00:45
19, УЄФА вважає ЦСКА та Арсенал одним клубом
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