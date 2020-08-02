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Маркос Антонио: Против Вольфсбурга покажем свой лучший футбол
Бразилец поделился мыслями накануне поединка 1/8 ЛЕ
Полузащитник донецкого "Шахтера" поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".
"Понимаем, насколько сложный матч нас ждет. Но мы долго готовились к этому дню, покажем свой лучший футбол и попробуем выйти в следующий раунд турнира.
Хорошо помню первый поединок с "Вольфсбургом" в Германии, когда мне удалось забить победный гол. Надеюсь, он поможет "Шахтеру" на пути в четвертьфинал Лиги Европы.
Сейчас изучаем сильные и слабые стороны соперника. 5 августа мы будем максимально сконцентрированными, чтобы пройти дальше", - рассказал бразилец.
Напомним, матч пройдет 5-го августа на НСК "Олимпийский. Начало - в 19:55.