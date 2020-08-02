Маркос Антонио: Против Вольфсбурга покажем свой лучший футбол

Полузащитник донецкого "Шахтера" поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"Понимаем, насколько сложный матч нас ждет. Но мы долго готовились к этому дню, покажем свой лучший футбол и попробуем выйти в следующий раунд турнира.

Хорошо помню первый поединок с "Вольфсбургом" в Германии, когда мне удалось забить победный гол. Надеюсь, он поможет "Шахтеру" на пути в четвертьфинал Лиги Европы.

Сейчас изучаем сильные и слабые стороны соперника. 5 августа мы будем максимально сконцентрированными, чтобы пройти дальше", - рассказал бразилец.