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Маркос Антонио: Против Вольфсбурга покажем свой лучший футбол

Лига Европы
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Бразилец поделился мыслями накануне поединка 1/8 ЛЕ

Маркос Антонио: Против Вольфсбурга покажем свой лучший футбол
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"Понимаем, насколько сложный матч нас ждет. Но мы долго готовились к этому дню, покажем свой лучший футбол и попробуем выйти в следующий раунд турнира.

Хорошо помню первый поединок с "Вольфсбургом" в Германии, когда мне удалось забить победный гол. Надеюсь, он поможет "Шахтеру" на пути в четвертьфинал Лиги Европы.

Сейчас изучаем сильные и слабые стороны соперника. 5 августа мы будем максимально сконцентрированными, чтобы пройти дальше", - рассказал бразилец.

Напомним, матч пройдет 5-го августа на НСК "Олимпийский. Начало - в 19:55.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
shakhtar.com
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