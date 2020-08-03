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Сергей Нагорняк: Накануне матча Шахтера в Лиге Европы настораживает статистика

Лига Европы
(2 голосов)

По поводу выездных матчей немецкой команды

Сергей Нагорняк: Накануне матча Шахтера в Лиге Европы настораживает статистика
Новина українською

Экс-футболист, а сегодня наставник сборной Украины U-16 телеэксперт Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящий ответный матч дуэли 1/8 Лиги Европы "Шахтера" с "Вольфсбургом" в Киеве.

Тренер обратил внимание на то, что "Вольфсбург" существенно лучше играет на выезде, чем дома: 30 очков против 19.

Настораживает то, что по статистике на выезде "Вольфсбург" играет намного лучше. Ни в коем случае "Шахтеру" не стоит расслабляться.

Мы надеемся, что "Шахтер" пройдет дальше, ведь есть комфортный результат первого матча и уровень игры, который демонстрировала команда, достаточно неплохой.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа, в Киеве на НСК Олимпийский без зрителей. Начало игры - в 19:55.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Профутбол

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