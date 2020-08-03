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Костышин рассказал о сопернике, которого хотел бы в Лиге Европы

Лига Европы
(7 голосов)

"Милан" - хотя бы не в начале

Костышин рассказал о сопернике, которого хотел бы в Лиге Европы
Новина українською

Коуча ковалевского "Колоса" Руслана Костышина спросили о сопернике для своей команды в дебютном сезоне Лиги Европы.

Хочется, чтобы в первом же раунде не попалась сильная команда, чтобы мы хотя бы получили опыт.

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А дальше уже будь что случится. "Милан" может попасться. "Милан" так "Милан". У нас команда с характером.

Выйдем и будем играть, а там как получится. У нас стадион со всеми условиями, аэропорт только бы перенести ближе. Военный есть!

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В статье: Руслан Костышин Лига Европы Колос (Ковалевка) Милан (Италия)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
03.08.2020 в 15:42
Удачи, только бы не перегорели.
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