Лига Европы
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Костышин рассказал о сопернике, которого хотел бы в Лиге Европы
"Милан" - хотя бы не в начале
Коуча ковалевского "
Хочется, чтобы в первом же раунде не попалась сильная команда, чтобы мы хотя бы получили опыт.
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А дальше уже будь что случится. "Милан" может попасться. "Милан" так "Милан". У нас команда с характером.
Выйдем и будем играть, а там как получится. У нас стадион со всеми условиями, аэропорт только бы перенести ближе. Военный есть!
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Источник:Профутбол
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03.08.2020 в 15:42
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