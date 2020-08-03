Костышин рассказал о сопернике, которого хотел бы в Лиге Европы

Коуча ковалевского " Колоса " Руслана Костышина спросили о сопернике для своей команды в дебютном сезоне Лиги Европы.

Хочется, чтобы в первом же раунде не попалась сильная команда, чтобы мы хотя бы получили опыт.

А дальше уже будь что случится. "Милан" может попасться. "Милан" так "Милан". У нас команда с характером.

Выйдем и будем играть, а там как получится. У нас стадион со всеми условиями, аэропорт только бы перенести ближе. Военный есть!